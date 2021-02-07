Коронавирус в Крыму, последние новости на 7 февраля: за сутки плюс 149 заболевших

В регионе за минувшие сутки выявили 149 новых случаев заболевания COVID-19. Фото: архив "КП"

В Крыму на сегодняшний день амбулаторно лечатся с диагнозом COVID-19 3044 человек, стационарно (COVID-19 и пневмония) – 2089. Обсерваторы по-прежнему пустые, так никого нет. В министерстве здравоохранения РК так же сообщили, что сотрудники Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за время коронавирусной пандемии выявлено 33436 положительных на ковид. Врачи смогли вернуть здоровье 28577 заболевшим.

Актуальные данные по заболеванию ковидом в Крыму. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения РК

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В регионе за минувшие сутки, как сообщил глава РК Сергей Аксенов, выявили 149 новых случаев заболевания COVID-19, причем у 12 человек хворь развивалась бессимптомно.

89 заболевших сами пришли в учреждения здравоохранения, 60 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Всего за прошедшие 24 часа специалисты лабораторий протестировали на новую коронавирусную инфекцию 4201 человек. Выздоровело за сутки 22 человека, а за все время пандемии - 28 577.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Информация уточняется.

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