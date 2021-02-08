Коронавирус в Крыму, последние новости на 8 февраля: за сутки плюс 125 заболевших

С начала пандемии коронавирус выявили у 33561 человек
Фото: Александра Тимощенко
В Крыму за последние сутки амбулаторно проходят лечение 3102 человек, стационарно – 2095.
По данным регионального министерства здравоохранения, с начала пандемии коронавирус выявили у 33561 человек. С выздоровлением выписано - 28601.
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Данные Минздрава РК
На полуострове, по данным главы республики Крым Сергея Аксенова, за истекшие сутки коронавирус выявили у 125 человек. Из них бессимптомно болезнь переносят 12 заболевший.
Также из общего количества заболевших в республике выявили 96 человек при самостоятельном обращении за медицинской помощью, а 29 – среди контактных лиц по ранее заболевшим.
На новую коронавирусную всеми лабораториями Крыма было обследовано 2699 человек. Всего за истекшие сутки выздоровело 24 пациента. С начала пандемии - 28 601 человек.
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На утро 8 февраля коронавирусную инфекцию выявили у 90 человек, сообщили на сайте федерального оперативного штаба по COVID-19.
Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в городе составило 10 474. 9 327 человек уже выздоровели.
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