Президент Украины Владимир Зеленский хочет ввести санкции против тех, кто ведет бизнес в Крыму, поскольку хочет наказать лояльных к российскому полуострову представителей бывшей «Партии регионов» (правящая партия на Украине с 2010 по 2014 годы, когда президентом был Виктор Янукович). Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.Ранее Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вводить санкции в отношении украинцев, которые занимаются бизнесом в Крыму и на Донбассе. Он заявил, что ведущие бизнес на этих территориях якобы «создают угрозу безопасности», поэтому нужно бороться с ними и «наказывать».- Очень многие из тех, кто потерял власть после госпереворота на Украине в 2014 году, осели в Крыму. Поэтому многие из них сохраняют двойственное положение. Они не имеют российского гражданства, а пребывают на полуострове временно, часто наведываясь на Украину. Для них симпатии очевидны, поскольку это представители бывшей украинской «Партии регионов». Поэтому для них крымская позиция более близка. И Зеленский подразумевает атаку на подобных деятелей, - заявил политолог Владимир Джаралла.По мнению эксперта, Зеленский полагает, что экс-чиновники правящей партии могут представлять некую опасность.- Нынешняя политика Зеленского говорит о том, что он совершил традиционную ошибку очень многих украинских президентов - тех, которые пришли к власти, получив поддержку юго-востока страны. После этого они начинали забывать о своих обещаниях и начинали заигрывать с западной Украиной. В результате они и «своими» для Запада не становились, и поддержку у тех, кто был ранее за них, теряли, - поясняет Владимир Джаралла. - При этом нужно понимать, что Зеленский выполняет роль марионетки, а те, кто стоит за ним, продолжают вести эту игру.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВладимир Зеленский заявил, что вопрос о подаче воды в Крым не поднималсяУкраина обеспечит полуостров водой только в случае «деоккупации» (подробнее)Эксперт объяснил, зачем Зеленский продолжает обещать вернуть Крым и ДонбассОчередные заявления из Киева прозвучали в День Вооруженных сил Украины (подробнее)