Юрий Немцев инвестирует 10 миллионов в стоматологический сервис LaLaDent

Фото: denta-list.com.

Генеральный директор рекламного агентства «12 Немцев» Юрий Немцев заявил о намерении инвестировать более 10 миллионов рублей в медицинский стартап. Стоматологический сервис LaLaDent, который компания рассматривает как объект для инвестиций, начал работу в 2017 году. Сегодня он объединяет сеть стоматологических клиник и частных стоматологических кабинетов столицы, и работает по принципу полного сопровождения клиента с момента возникновения интереса к стоматологической услуге до ее получения.

По словам Юрия Немцева, благодаря инвестициям проект будет реализован в полном, запланированном объеме. Он подразумевает создание интернет-агрегатора стоматологических услуг, где потенциальные пациенты могут выбрать удобное стоматологическое учреждение и врача, узнать о ценах и акциях, записаться на прием в режиме онлайн или по телефону. Для сопровождения пациентов создан call-центр, который специализируется исключительно на стоматологиях и все операторы проходят соответствующее обучение, которые консультируют потенциальных клиентов по телефону, отвечают на вопросы и записывают на прием к интересующему специалисту. Цель – построить такой call-центр, который действительно будет решать потребности клиентов, а не просто отвечать на звонки (как это часто бывает в крупных компаниях, например в банках).

Частных врачей и клиники, которые работают под брендом LaLaDent, отличает клиентоориентированный сервис. Посредством реализации проекта инвестор планирует искоренить проблемы, которые до сих пор существуют в сфере стоматологии. Для стоматологических учреждений - это отсутствие постоянного потока новых клиентов. Для пациентов - боязнь стоматологов, трудности с выбором врача, проблемы при планировании времени приема, невозможность сравнить ценовые предложения разных специалистов и подобрать оптимальное. По мнению инвестора, с привлечением большего количества клиник столицы к проекту эти проблемы должны остаться в прошлом.

В рамках проекта рекламное агентство «12 Немцев» выполняет функции управляющей компании сервиса LaLaDent, включая информационное сопровождение и комплексный маркетинг. Благодаря этому медицинские учреждения используют современные возможности привлечения клиентов посредством онлайн-коммуникаций.