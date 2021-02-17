Крупнейший крымский банк профинансировал госконтракт по реконструкции водовода «Феодосия-Судак»

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Реконструкцией водовода Феодосия-Судак займется севастопольская компания «Мастер-Юг». Как сообщали в Совете министров РК, общая цена контракта составляет 4,43 миллиарда рублей. Крымский банк РНКБ предоставил финансирование подрядчику – компании «Мастер-Юг» - на сумму 200 миллионов рублей. Средства выделены до 2024 года на пополнение оборотных средств.

В рамках реконструкции предусмотрено строительство второй линии водовода от водопроводных очистных сооружений Феодосии до резервуаров чистой воды в Судаке, реконструкция водопроводных насосных станций третьего и четвертого подъема, ремонт резервуаров чистой воды на территории насосных станций III и IV подъема, резервуаров чистой воды в Судаке.

Полностью завершить работы на объекте планируют до конца 2023 года. ООО «Мастер-Юг» обязано выполнить контракт собственными силами в объеме не менее 60%, а к остальным работам может привлечь субподрядчиков.

Пропускная способность водовода после проведения работ составит 75 тысяч кубометров в сутки.

- Одним из приоритетов работы банка является поддержка государственных инициатив, благодаря которым на территории Крыма реализуются социально значимые проекты, – отметил Вице-президент-Директор Департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. - Мы рассчитываем, что выданные средства обеспечат своевременное выполнение работ, поскольку данные проекты имеют огромное значение для развития инфраструктуры полуострова.

СПРАВКА «КП»

ООО «Мастер-Юг» занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. В 2020 году предприятие успешно завершило работы по таким государственным контрактам в Крыму, как строительство водовода от Ивановского водозабора до водоочистных сооружений Межгорного гидроузла и строительство разводящих сетей газопровода среднего давления селе Оленевка Черноморского района.