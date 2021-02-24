Коронавирус в Крыму, последние новости на 24 февраля: плюс 72 новых случая за сутки

С начала эпидемии с выздоровлением в Крыму выписали 31 тысячу 76 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму по данным ежедневного мониторинга по коронавирусу, амбулаторное лечение проходят 2 534 человека. В стационарах находятся 1 505 человек с ковидом и пневмонией. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

С начала пандемии выявлено 35 тысяч 467 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 31 тысяча 76 человек.

За последние сутки скончалось три человека. Всего в республике от коронавируса умерли 907 человек.

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По данным главы РК Сергея Аксенова, за 23 февраля в Крыму зарегистрировали 72 случая коронавируса, в том числе 5 человек переносят инфекцию бессимптомно. 62 заболевших самостоятельно обратились за медпомощью, 10 - ранее контактировали с заболевшими.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 тысяча 23 человека.

Данные Минздрава по РК

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