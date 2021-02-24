Крымчане, которые пользуются услугами мобильного оператора МТС, с конца февраля начали замечать, что тратят на услуги связи чуть больше, чем обычно. Сам оператор, при этом, не отправлял смс с предупреждением о повышении цен.Отметим, что жители Крыма и Севастополя используют архивный тариф «Супер МТС 092014», в рамках которого предоставляется абонентская плата за услугу «Звони бесплатно на МТС России 100» увеличилась с четырех рублей в сутки до 4.60 рублей. То есть раньше за 100 бесплатных минут разговора в день крымчане отдавали по 120 рублей, теперь же - 138. Кроме того, увеличилась и стоимость одной минуты разговора с абонентами МТС Краснодарского края и Республики Адыгея (с 0.95 руб. до 1.10 руб). Если же звонить жителям этих регионов на номера других операторов связи, одна минута будет стоить 1,5 рубля (ранее 1,3).Стоимость минуты разговора с номерами МТС других регионов России обойдется 3,5 рубля (подорожание на 50 копеек), а если связываться с другими операторами других регионов, цена минуты составит 14 рублей, а не 12.50, как было раньше.Выросла и цена на смс-сообщения. Если отправлять смс на номер операторов Краснодарского края и Республики Адыгея, это будет стоить 1,8 рубля, а на номера операторов других регионов РФ - 2,3 рубля.С ЧЕМ СВЯЗАНО ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФАВ компании МТС корреспонденту КП-Крым ответили, что «корректировка тарифов связана с общей рыночной ситуацией и необходимостью постоянно развивать сеть».Информацию о повышении цен на услуги связи оператор опубликовал также на своем официальном сайте 9 февраля.- С 19 февраля 2021 года на ряде тарифов и опций будут скорректированы отдельные ценовые параметры. Ознакомиться с обновленными параметрами вы сможете на сайте МТС в прайс-листе своего тарифа, - сказано в официальном сообщении на сайте.Если у вас списали много средств со счета, и вы хотели бы узнать, на что они потрачены, можно набрать на смартфоне команду *152*1#, и ответ придет в сообщении со списком услуг и ценами.Отметим, что компания «МТС» стала последней из операторов «большой четверки», которые повысили цена на услуги связи. Повышение цен еще в начале 2020 года коснулось абонентов операторов «Мегафон», «Билайн» и «Теле2».КСТАТИКомпания «МТС» анонсировала повышение цен для абонентов Крыма еще в январе 2020 года. Планировалось, что с 30 января услуги на тарифах «Домашний пакет Россия» и «Домашний пакет Россия+» вырастут минимум в 15 раз. Однако позже в Мининформе Крыма заявили, что это решение было отменено. Экс-глава ведомства Сергей Зырянов заявил, что были проведены переговоры с гендиректором МТС. При этом для крымчан в январе подорожала услуга «Звони бесплатно на МТС России 100» с трех рублей до 4-х рублей в день. Тогда изменения в тарифах «Супер МТС» произошли практически во всех регионах России.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПосле жалоб на списание денег МТС начал слать крымчанам бонусыОператор предлагает свои абонентам несколько вариантов, как уладить проблему (подробнее)На 1 рубль в день: МТС поднял цены для крымчан с 30 январяРанее в компании отказались повышать тарифы для туристов полуострова (подробнее)Крымчане смогут перейти на услуги региональных операторов в МФЦ и отделениях почтыКроме того, услуга MNP будет доступна в офисах компаний связи (подробнее)