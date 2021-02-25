Уже скоро крымские вузы смогут опять принять иностранных студентов для дальнейшего обучения и защиты дипломов. По словам начальника управления международной деятельности КФУ Александра Мащенко, большая часть иностранцев планирует возвращение на территорию полуострова уже в марте. Но для этого студентам нужно учитывать определенные условия, при которых они смогут въехать в Крым.По новым требованиям Роспотребнадзора, студенты из других государств, в которых уже открыты границы, должны дважды пройти ПЦР-тест на коронавирус. Первый – за три дня до приезда на полуостров, а второй – сразу после прилета. Иностранцев допускают к учебе только при наличии отрицательного показателя.- У нас большая часть студентов не уезжала за границу с начала пандемии, поэтому многие иностранцы уже учатся в обычном режиме, - отмечает преподаватель. - Те, кто был за рубежом и уезжал к себе домой, пока еще не вернулись, но очень стремятся к тому, чтобы опять приехать на полуостров.Для студентов, которые пока что не могут попасть на территорию республики, была специально организована индивидуальная программа обучения, которую они могут проходить в онлайн-формате.- По состоянию на 1 февраля в КФУ обучается 2404 иностранных студента из 51 страны. Из них за рубежом находится 1081 человек, а продолжает обучение вместе с другими обучающимися – 1323. Больше всего в вузе проходят обучение студенты из Индии. Возвращение в Крым у них запланировано на март месяц, поэтому в начале весны многие будут интенсивно возвращаться, - говорит КП-Крым Александр Мащенко.По словам доцента кафедры, очень много времени отбирают бюрократические процедуры. Для того, чтобы студентам вновь вернуться в Крым, им нужно сделать определенный пакет документов.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВакцины нет, но вы держитесь: Распространение коронавируса в Крыму снижаетсяЗа неделю привито меньше 6 тысяч человек вместо 40 тысяч (подробнее)Колите, вакцина будет: Очередь за иммунитетом от коронавируса в Крыму растянулась до июляПривить 60% населения полуострова до начала курортного сезона не успеют (подробнее)