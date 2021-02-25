В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2225 человек, в стационарах находятся 1495 человек.С начала пандемии выписаны с выздоровлением 31 448 человек, из них 372 - за последние сутки, скончались с начала 2020 года от коронавируса 913 человек (шесть - за последние сутки).КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕЗа 24 февраля в Крыму зарегистрировали 67 случаев коронавируса, в том числе 5 человек переносят инфекцию бессимптомно, сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, 60 заболевших самостоятельно обратились за медпомощью, а семь ранее контактировали с зараженными.Лаборатории Крыма за сутки обследовали на коронавирус 936 человек.С начала пандемии в республике выявили 35 534 человека с коронавирусом.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕЗа сутки в Севастополе зафиксировали 64 человека с коронавирусом, сообщается на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.За сутки в городе умерли три пациента с COVID-19, выздоровели – 64 пациента.В Севастополе с начала пандемии выявили 11 764 заражения, выздоровели 10 612 человек.