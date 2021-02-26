Коронавирус в Крыму, последние новости на 26 февраля: за сутки зафиксировали 66 зараженных

Количество выявленных случаев коронавируса в Крыму сокращается Фото: "КП" Архив

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2140 человек, в стационарах находятся 1461 человек.

С начала пандемии выписаны с выздоровлением 31 тысяча 618 человек, из них 170 - за последние сутки. От коронавируса скончались 918 человек, в том числе за последние сутки 5.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19 на 26 февраля

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За сутки в Крыму выявили 66 новых случаев коронавируса. Из общего количества заболевших 39 выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, в 8 случаях болезнь протекает без симптомов.

Лаборатории провели 2345 исследования на новую коронавирусную инфекцию.

С начала периода наблюдений в регионе выявили 35 тысяч 600 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на утро 26 февраля в Севастополе зарегистрированы 65 новых случаев заболевания COVID-19. С выздоровлением выписаны 98 человек, умерли 4 пациента.

Под наблюдением находится 596 человек, контактировавших с заболевшими.

С начала периода наблюдений в регионе выявлено 11 тысяч 829 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 10710 человек, 486 умерли.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50