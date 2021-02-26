«Похожий был в Челябинске»: Житель Крыма заснял в небе летящий метеорит

В Крыму водитель зафиксировал необычное астрономическое явление. Фото: скриншот из видео

Утром 25 февраля Станислав ехал на своем авто из Симферополя в Севастополь. Мужчина увидел в небе яркую вспышку, которая сильно его напугала. Пересмотрев запись с видеорегистратора, он увидел, как по небу пролетел некий объект, который сильно похож на метеорит.

- Сегодня ехал из Симферополя в Севастополь по работе. Вдруг у меня жутко заболела голова, даже в глазах потемнело. И тут в небе что-то вспыхнуло. Я сперва не понял, что увидел. Пересмотрел видео с регистратора дома. И то ли это метеорит упал, то ли ракета летела. Как по мне, это какой-то болид или комета. Похожий был в Челябинске лет 5-7 назад, - написал крымчанин в социальных сетях.

Некоторые пользователи сочли видео фейком. Также думает и научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

- Облачность на видео очень низкая - 2-3 километра, объект падает под облаками. Если бы такое в действительности произошло, то метеорит шел бы на прямое столкновение с землей. Соответственно если бы произошло падение, то на земле должен был остаться кратер, - отмечает эксперт и добавляет, что тысячи людей должны были слышать мощный взрыв и грохот.

- А выходит так, что кроме водителя никто ничего не видел. Поэтому это видео однозначный фейк, - заключает Назаров.

Однако конструктор телескопов и астрономом-любитель Геннадий Борисов рассказал КП-Крым, что явление, зафиксированное автомобилистом, действительно имело место быть.

- Это определенно яркий болид. Из какого он состоит вещества - метеоритного, метеорного или кометного, без обследования упавших остатков узнать сложно. Выявив точное время и траекторию падения болида можно будет узнать чуть больше информации о нем. От падения таких объектов всегда исходит яркий свет и даже возможен звук, - объясняет Борисов.

Долетел ли этот болид до земли - никто не знает. Определить это можно, найдя еще несколько видео его падения.

- Он мог выпасть в виде какого-то вещества - камень, метал, комета с примесью льда, либо сгореть в атмосфере. Но облачность, которая зафиксирована на кадрах, говорит о том, что объект летел не высоко, - заявил астроном-любитель.

Такое явление в дневное время довольно редкое. В Крыму подобное можно увидеть раз в несколько лет. А вот ночью болиды пролетают чаще - приблизительно 10-20 раз в год.

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