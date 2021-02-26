В Судаке повторяется грустная история Хатико. Уже второй год верный пес ждет своего хозяина, который однажды ушел и не вернулся. В любую погоду собака лежит на одном и том же месте около магазина и вглядывается в прохожих, надеясь встретить знакомое лицо.Одно ухо торчит вверх, другое - чуть надломлено, а глаза почти человеческие, добрые. Все это время под снегом, проливным дождем и холодным ветром он просидел в ожидании своего хозяина. Люди подкармливали пса, но за два года дом у него так и не появился.Буквально на этой неделе в сети был опубликован трогательный пост о том самом Судакском Хатико. Его опубликовала крымский зоозащитник Светлана Миколайчук. Спустя несколько дней собака, наконец, нашла новых хозяев. Ее забрали в теплый дом, отогрели и накормили.- Ко мне обратилась девушка, которая работала недалеко от места, где постоянно сидел этот пес, - рассказывает КП-Крым Светлана. - Она каждый день носила ему еду и пыталась найти хозяев. Когда я опубликовала пост, собачку забрали жители поселка на ПМЖ.Теперь пса зовут Агат и он находится в хороших, добрых руках.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕХатико из Судака: Пес второй год ждет умершего хозяинаСобаке нужен новый дом (подробнее)Мухтар из Ялты восемь лет ждет хозяина у моря и подпевает трубачуСобака по вечерам дает \\"концерты\\" на набережной курортной столицы Крыма (подробнее)