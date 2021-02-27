С 2021 года в Крыму, как и во всей России, появилась новая мера поддержки малоимущих. Называется она «социальный контракт». Министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская отчиталась, что на реализацию программы для жителей Крыма будет выделено 509,5 миллиона рублей.Чем же соцконтракт отличается от других социальных выплат, а также как и на что можно получить до 250 тысяч рублей - разбиралась «Комсомолка».ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ?Соцконтракт - это соглашение, которое заключается между органами соцзащиты и малоимущими гражданами или семьями, чей доход по независящим от них причинам меньше прожиточного минимума, установленного в Крыму (11 тысяч 753 рубля в месяц).На такую меру поддержки могут рассчитывать граждане РФ, постоянно проживающие в Крыму. Цель контракта - помочь нуждающимся перейти на самообеспечение. Человек, которому выделили деньги, обязуется трудоустроиться, повысить доходы, пройти обучение или же выйти из трудной ситуации.НА КАКИЕ ЦЕЛИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ?Соцконтракт может быть заключен на поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства и даже на ведение бизнеса. Средства могут получить и те, кто находится в трудной жизненной ситуации. Сумма, которую выделяет государство, в разных случаях отличается. Например, если заявителю нужно пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профобразование, ему выделят 30 тысяч рублей сразу или же по 11 753 рубля в течение трех месяцев. Но есть и требования - по окончании срока обучения должен быть заключен трудовой договор или же увеличены доходы. Кроме того, пока соискатель устраивается на работу и проходит стажировку, государство возмещает работодателю расходы.На ведение предпринимательской деятельности можно получить до 250 тысяч рублей. Эти деньги могут быть потрачены на постановку на учет в ФНС, на аренду имущества (не более 15% назначаемой выплаты), а еще - на закупку оборудования и оснащение рабочих мест. В обмен на полученные средства бизнесмен должен зарегистрировать ИП, стать самозанятым или же повысить свой доход.Предусмотрена и выплата на ведение личного подсобного хозяйства (производство и переработка сельхозпродукции). Нуждающийся может получить 100 тысяч рублей на покупку товаров.Если же человек оказался в трудной жизненной ситуации, ему полагается выплата по 11 753 рубля до шести месяцев. Потратить деньги можно на покупку одежды, обуви и других товаров первой необходимости.КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?Необходимо узнать адрес ближайшего отделения органа труда и социальной защиты и записаться на прием.ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ВЫПОЛНИТЬ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА?Конечно, все выделенные государством денежные средства должны быть использованы только на установленные договором цели. Тот, кому предоставлена помощь, должен предоставить товарные и кассовые чеки, расписки и другие документы, подтверждающие траты.Если не выполнять условия контракта, то прекратятся и выплаты. А если человек перестал быть предпринимателем во время действия договора, то ему нужно будет вернуть деньги, которые получены в рамках государственной помощи.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Крыму заявление на получение мер соцподдержки можно будет подать онлайнМинистерство труда и социальной защиты Крыма планирует разработать единую форму в течение недели (подробнее)Не занимал, но заплати: Крымчанка задолжала больше 700 тысяч рублей за фальшивый кредитУ заведующей сельской библиотеки вычитали долг из зарплаты, хотя никаких договоров она с банком не подписывала (подробнее)