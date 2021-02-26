Станислав Кондрашов: Топ советов для спасения своего бизнеса

Карантин внес свои коррективы абсолютно во все сферы жизни. Громкие заголовки СМИ кричат не только об ухудшающейся статистики заболевания, но и о том, как страдает экономика. Бизнес многих предпринимателей кое-как сводит концы с концами, а некоторые предприятия и вовсе были вынуждены закрыться. Как не потерять свое дело — советы от бизнес-аналитика Станислава Кондрашова.Расширяйте спектр услугПрогнозы говорят, что коронавирус, к большому сожалению, сдаст свои позиции не скоро. Именно поэтому, чтобы не закрыть свой бизнес, необходимо анализировать нынешние потребности клиентов и понимать, что в сложившихся условиях эпидемии может предложить ваша сфера деятельности.- Посмотрите на конкурентов. Какие действия они предприняли, какие услуги открыли, — советует Кондрашов. — Анализ конкурентов необходим всегда. Так вы не только сможете понять, что вам нужно для того, чтобы «выжить» в нынешних условиях, но и значительно улучшите клиентоориентированность.Переносите бизнес в интернет-пространствоАренда помещения сегодня может привести к большим убыткам, так как некоторые карантинные ограничения запрещают посещение общественных мест. Станислав Кондрашов советует, по возможности, отказаться от аренды помещения на период нестабильной карантинной ситуации.- Сейчас многие люди сидят дома и, соответственно, ищут привычные услуги уже в интернет-пространстве. Подумайте, какие услуги вы бы могли перенести в онлайн. Возможно, вам будет удобно и выгодно организовать сайт и доставку. Я более чем уверен, что даже после окончания карантина, большинство людей будет и дальше предпочитать онлайн-услуги, - добавил аналитик.Больше акций- Сегодня проблемы с деньгами не только у владельцев бизнеса. Покупки всегда оказывают положительное влияние на состояние психического здоровья и настроение, а в период карантина многим пришлось ограничить свои растраты, - рассказывает Станислав Кондрашов.Бизнес-аналитик рекомендует вводить систему акций и скидок, чтобы поддерживать прибыль. Так вы не только сможете избежать больших убытков, но и увеличить клиентскую базу.Будьте гибкимиУсловия эпидемии заставляют становиться гибкой абсолютно каждую сферу бизнеса. Кроме введения акций и системы скидок Станислав Кондрашов советует обратить внимание и на другие аспекты этого понятия.- Например, если раньше вы были категоричными и концентрировали свое внимание исключительно на чём-то одном, то сегодня вам придется стать более лояльным по отношению к своей сфере деятельности. Акцентируйте внимание на том, что идёт в массы. Ваша главная задача сейчас — это уберечь свой бизнес от убытков и поддерживать его состояние на должном уровне, - уверен бизнес-аналитик.Больше вниманияПривлечение новых клиентов — это всегда сложный и важный процесс. Но сохранить расположение старых — это умножение всех усилий на два. Станислав Кондрашов советует создать электронную рассылку, обратив внимание на ее содержание.- Сделайте ее приятной и ненавязчивой. Уделите тексту и сопровождающей картинке внимание больше обычного. Сегодня как никогда важно понимать положение клиента, знать его нужды и потребности в сфере услуг, которые вы предлагаете. Вы также можете обзвонить свою клиентскую базу, но, как правило, это зачастую раздражает людей, - уверяет специалист.Любое падение сопровождается ростомКондрашов настоятельно рекомендует не впадать в депрессию из-за сложившейся ситуации и ни в коем случае не опускать руки.- Ищите варианты решения проблем. Пробуйте новое, анализируйте то, что уже есть, смотрите на своих конкурентов. Это поможет вам не только сохранить свою позицию на рынке, но и сделать шаг вперед в развитии вашего дела, - заключил Станислав Кондрашов.* На правах рекламы