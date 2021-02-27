В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2 тысячи 88 человек, в стационарах находятся 1 тысяча 404 человека.С начала пандемии выписаны с выздоровлением 31 тысяча 779 человек, из них 161 - за последние сутки. От коронавируса скончались 923 человека, в том числе за последние сутки 5.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕЗа сутки в Крыму выявили 63 новых случаев коронавируса. Из общего количества заболевших 50 выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, в 8 случаях болезнь протекает без симптомов.Лаборатории провели 3 тысячи 36 исследований на новую коронавирусную инфекцию.С начала периода наблюдений в регионе выявили 35 тысяч 663 случая заражения коронавирусной инфекцией.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕПо состоянию на утро 27 февраля в Севастополе зарегистрированы 62 новых случая заболевания COVID-19. С выздоровлением выписаны 109 человек, умерли 4 пациента.Под наблюдением находится 640 человек, контактировавших с заболевшими.С начала периода наблюдений в регионе выявлено 11 тысяч 891 случай коронавирусной инфекции. Выздоровели 10 тысяч 819 человек, 490 умерли.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50