Умная кофемашина: Идеальный подарок на день рождения

Если ваш мужчина или девушка занятой человек, то утром, пока готовиться кофе, сможет узнать о погоде на экране кофемашины

Перед каждым человеком встает трудный вопрос: что подарить на день рождения, когда приближается день рождения мамы, а может, мужа или жены. Со временем эта проблема становится только больше, так как кажется всё уже передарено!

Но расстраиваться не стоит, по меньшей мере, на этот раз. Вы можете подарить на день рождения заряд бодрости и хорошего настроение на каждый день, или романтическое утро с завтраком в постель, бодрящий аромат кофе перед началом рабочего дня… Догадались?

Оригинальный подарок на день рождения — недорогая и умная кофемашина KAFFIT.com Nizza Digital! Бренд KAFFIT.com, родом из Финляндии, первоначально производил кофемашины только для профессиональной варки кофе, то есть в кафе и ресторанах. Но от этого ведь только лучше, теперь после этого дня рождения ваша жена или мама сможет наслаждаться настоящим кофе каждое утро.

Кому можно подарить на день рождения умную кофемашину Каффит Ницца

Если ваш супруг или тот, для кого выбирается подарок, любитель хорошего кофе, то точно обрадуется такому оригинальному подарку в день рождения. Всё благодаря четырём базовым видам кофейных напитков, которые уже находятся в программе:

- эспрессо;

- американо;

- капучино с плотным слоем вспененного молока;

-трехслойный, без смешивания латте макиато.

Кроме того, каждый из напитков можно регулировать, по вкусу, меняя количество молока или воды, крепкость (до 8 уровней), температуру (14 вариантов). Еще вы можете просто выбрать используемый сорт кофе и Kaffit 1604 Nizza предложит рецепты напитков, запрограммированных бариста.

Функция One Touch Cappuccino станет находкой для ценителей кофе с молоком — насыщенный с приятными нотками и мягкий за счет молочной пенки. А благодаря предварительной ароматизации кофейных зерен, кофе получается вкусным, как из рук профессиональных бариста.

Если ваш мужчина или девушка занятой человек, то утром, пока готовиться кофе, сможет узнать о погоде на экране кофемашины. Kaffit 1604 Nizza с помощью Wi-Fi получат информацию из интернета. В зависимости от погоды умная кофемашина предлагает вам изменить крепкость или температуру напитка. Кофемашина станет приятным подарком на юбилей родителей, так как в памяти Каффит Ницца сохраняются любимые рецепты, чтобы они всегда могли порадовать себя вкусным напитком. Во время приготовления кофе, кофемашина показывает рецепты кофе, которые были специально разработаны совместно с лучшими бариста Европы.

Кофемашину легко настроить под себя, для этого есть инструкция на сайте kaffit.ru. Любители новейших технологий оценят функцию голосового управления через чат-боты в мессенджерах Telegram, Viber, Messenger. Через чат можно попросить машину сделать кофе, пока вы занимаетесь собственными делами или заказать новые кофейные зёрна из официального магазина. Существует отдельный чат-бот с тех. поддержкой, которая доступна круглосуточно и ответит на любой вопрос. Отдельно стоит отметить любимую функцию всех кофеманов — робо-бариста, она отрегулирует напиток под конкретный сорт или марку кофе.

Почему Каффит Ницца станет прекрасным сюрпризом на день рождения

Каффит Ницца не требует сложного ухода, так как после каждого приготовления напитка самоочищается: удаляет накипь и остатки молока автоматически, предупреждает, если требуется помощь человека, а также сохраняет статистику об очистке прибора.

Kaffit 1604 Nizza по мере необходимости предупреждает о наполненности бункера с отходами и о недостаточном количестве ингредиентов для приготовления кофе. Например, если кофе заканчивается, то на диспелее высветиться сообщение с предложением заказать кофе через официальный магазин. После заказа вам поступит звонок для подтверждения. Таким образом самостоятельное “общение” с кофемашиной сводиться к минимуму.

Если подарок делается для супруги или матери, то хозяйка очага оценит дизайн, разработанный итальянским дизайнером Николой Занетти, который хорошо впишется в интерьер. Kaffit.com 1604 Nizza представлена в белом, черном и сером цветах и будет органично смотреться и станет центром притяжения на кухне.

Кажется, одной только этой кофемашиной компания решает махом парочку проблем. Покупка умной кофемашины Kaffit.com — это всегда выгодное приобретение при таком качестве кофе и количестве функций. Познакомиться с характеристиками и купить KAFFIT.com Nizza Digital можно на официальном сайте www.kaffit.ru.

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