Коронавирус в Крыму, последние новости на 28 февраля: за сутки зафиксировали 65 зараженных

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса, по данным регионального Минздрава, проходят 2086 человек, стационарное - 1413.С начала пандемии на полуострове межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю выявлено 35728 заболевших. С выздоровлением выписано 31827 человек.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕПо данным главы республики Сергея Аксенова, за последние сутки коронавирус выявили у 65 человек, 8 из них переносят болезнь без симптомов.- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3642 человека, - отметил Аксенов.По словам главы Крыма, количество выздоровевших за сутки составляет 48 человек, выздоровевших за весь период - 31 827 человек.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕВ городе-герое за последние сутки коронавирус зарегистрировали у 60 человек, сообщили на сайте федерального оперштаба по коронавирусу. За сутки COVID-19 унес жизни троих человек, выздоровело - 126.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50