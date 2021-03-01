На полуострове за последние сутки, по данным регионального Минздрава, амбулаторное лечение проходят 2103 человека, стационарное - 1443.С начала пандемии в Крыму межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю выявлено 35790 заболевших Covid-19. С выздоровлением выписано - 31839.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕЗа последние сутки в Крыму зафиксировали 62 заболевших Covid-19. Среди них пять человек переносят болезнь без симптомов.- Из общего количества заболевших 48 выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил Аксенов.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕВ городе-герое, по состоянию на 1 марта, было выявлено 59 новых случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки в Севастополе умерло трое человек с подтвержденным Covid-19 в возрасте 69 и 70 лет.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50