Частичное снятие ограничений по коронавирусуВ Крыму улучшилась эпидобстановка, что и позволяет снять некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, с 1 марта, согласно указу главы РК Сергея Аксенова, заполняемость зала в театрах, кинотеатрах и филармониях увеличена до 75% (раньше не больше 30%). Кроме того, разрешено проводить экскурсии в музеях, но в группах должно быть не больше 10 человек. Также сняты ограничения на проведение банкетов, свадеб, корпоративов и других мероприятий в гостиницах, отелях и домах отдыха.При этом введены ограничения для прибывших из Великобритании - они обязаны соблюдать жесткий 14-дневный карантин. Студенты-иностранцы, которые возвращаются на учебу, должны сделать ПЦР-тест на коронавирус за три дня до прибытия в Крым, и в течение трех суток после.Масочный режим и соблюдение социальной дистанции в Крыму останутся до особого распоряжения главы РК.Запрет высаживать детей-зайцевВ общественном транспорте с 7 марта запрещается высаживать детей до 16 лет, даже если они не оплатили проезд. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин. Введенная мера касается автомобильного и городского наземного электротранспорта.Электронная трудовая с полным стажемЭлектронные трудовые книжки были введены с 1 января 2020 года. Согласно документу, работодатели предоставляют в Пенсионный фонд в электронном виде данные о приеме на работу сотрудников, переводе их на другую работу и увольнении. С 7 марта в электронные трудовые можно будет включать стаж, который был получен до 2020 года.Уголовная ответственность для иностранных агентовВ России с марта наступает уголовная ответственность для иностранных агентов (ими могут быть как физические, так и юридические лица). Например, если такие лица не внесут данные о себе в специальный реестр Минюста, они могут получить до пяти лет лишения свободы. Кроме того, штраф от 300 до 500 тысяч рублей грозит иноагентам, которые распространяют материалы без необходимой метки.Контроль за обработкой персональных данныхВ марте пользователи различных сервисов и магазинов смогут выбирать, какие данные могут быть распространены. Согласно новым поправкам в закон «О защите персональных данных», клиент, заполняющий личную информацию о себе на различных онлайн-платформах, может запретить ее распространять и передавать другим компаниям. Кроме того, человек имеет право потребовать удалить свои данные из общего доступа. Завершается срок подачи заявлений на «коронавирусную детскую выплату»До 31 марта можно подать заявление в Пенсионный фонд на единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. Это мера поддержки, выделенная в связи с пандемией коронавируса. Получить выплату могут граждане России с детьми до семи лет включительно.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТуристический бизнес Крыма получит деньги за простой в 2020 годуНа каждого работника полагается по 12 тысяч 130 рублей (подробнее)Как поменялись цены на бензин в Крыму за последние 5 летНа рост стоимости повлияли дорогостоящие поставки топлива и повышение акциза (подробнее)