Историки и волонтеры будут устанавливать личности пассажиров затонувшего судна «Армения»

Теплоход "Армения" был затоплен немецкой авиацией у побережья Крыма в 1941-м году. Из тысяч беженцев, находившихся на борту, выжили единицы. Фото: предоставлено Центром подводных исследований РГО

Волонтеры-поисковики начнут работу по составлению «народного списка» жертв потопленного в 1941 году гитлеровской авиацией санитарно-транспортного судна «Армения».

Как сообщили в пресс-службе Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО), был запущен проект «Теплоход «Армения». Вспомнить всех», собирать информацию о погибших будут участники молодежных клубов общества в Крыму и Севастополе, а также студенты вузов.

В РГО напомнили, что судно «Армения» было идентифицировано в апреле 2020 года силами Министерства обороны РФ. После этого в Русское географическое общество поступили десятки обращений от родственников жертв той трагедии. Тогда и было принято решение собрать информацию о погибших.

Вся информация, связанная с теплоходом, будет собрана на портале teplohodarmenia.ru.

По данным РГО, сейчас команда работает с архивами, историками и родственниками тех, кто мог быть на борту судна.

Специалисты отмечают, что пассажиры пытались буквально прорваться на теплоход, была паника из-за наступления вермахта. Поэтому общего списка тех, кто смог подняться на борт, нет. Разнятся и цифры: от 4,5 до 10 тысяч человек.

- Информация о судьбе теплохода, его экипаже и пассажирах, содержащаяся в доступных архивных документах, довольно скудна и разрозненна. К тому же, долгие годы об этой трагедии официально ничего не говорилось, а часть материалов и вовсе была засекречена. Поэтому установление данных всех погибших пассажиров в полном объеме только по архивным источникам практически невозможно, - отметили в пресс-службе РГО.