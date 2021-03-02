По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2035 человек, стационарное - 1418.Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по РК всего выявлено 35857 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 31978.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕЗа 1 марта на территории Крыма зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 50 выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 423 человека.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕЗа минувшие сутки на территории Севастополя выявлено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, трое скончались.Как сообщает пресс-служба правительства города, выздоровели 92 человека. Скончались от коронавируса три пациента в возрасте от 68 до 88 лет.Всего с начала пандемии в городе выявлено 12067 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, при этом 11132 человека выздоровели, 499 пациентов скончались.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50