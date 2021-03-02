«Единая Россия»: Открытость и безопасность праймериз в приоритете

Желание помогать людям – это одно из главных качеств, которое должно быть у кандидатов, уверен Секретарь Крымского регионального отделения «Единой России».

Процедура отбора кандидатов для формирования избирательных списков к выборам в нижнюю палату парламента началась. Предварительные выборы организовали члены партии «Единая Россия». Скоро отдать свой голос за полюбившегося кандидата сможет каждый россиянин.

Единороссы считают, что предварительное голосование является гарантией максимальной прозрачности выборов. В этом не сомневается и глава партии Дмитрий Медведев, который недавно провел рабочую встречу с секретарем генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком.

По словам лидера партии, данная процедура позволит расставить приоритеты и определить предпочтения. Избиратели к этой процедуре успели привыкнуть. Люди считают ее необходимой.

Турчак добавил, что предварительные выборы позволяют обозначить сильнейших кандидатов. В субъектах РФ такую позицию полностью поддерживают. «Единая Россия» дает возможность принять участие в голосовании всем желающим. Теперь любой гражданин государства может выбрать своего кандидата, пишет nashgorod.ru.

Напомним, что регистрация кандидатов стартует в середине марта и продлится до конца апреля. Проголосовать можно в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Население территорий, где имеются проблемы со связью, получит возможность проголосовать офлайн.

Секретарь генсовета «Единой России» сказал, что процедура голосования будет прозрачной. Выборный процесс также сделают полностью безопасным. Перед голосованием по интернету избирателям нужно будет подтвердить личность через сайт госуслуг.

По словам Андрея Турчака, перед партией встала задача отобрать претендентов, полностью готовых к политической конкуренции. Как раз победители предварительных выборов и станут кандидатами в депутаты Государственной думы.

По сообщению сайта ER.ru, состав кандидатов, возможно, обновится на 50%.

Секретарь Крымского регионального отделения «Единой России», председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов отметил, что в Крыму предварительное голосование пройдет по открытой модели и в честной конкурентной борьбе.

- В процедуре могут участвовать все избиратели. Крымчанам предстоит определиться с кандидатами, которые будут достойны представлять их интересы в Государственной Думе. «Единая Россия» заинтересована в привлечении новых лиц, которые знают специфику и проблематику региона и понимают, как ее решить. Желание помогать людям – это одно из главных качеств, которое должно быть у кандидатов, – сказал Владимир Константинов.