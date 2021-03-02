В этом году масленица выпадает на пору антикоронавирусных запретов - с 8 по 14 марта. И вроде почти все ограничения уже отменили, но на массовые мероприятия все еще действует строгий мораторий. Никаких гуляний и концертов. «Комсомолка» выяснила, будет ли Масленица в Крыму 2021 и что могут отменить.Как удалось выяснить, почти во всех городах полуострова один из самых радостных и веселых праздников на Руси решили не отмечать. Ограничиться малым количеством людей в этот день не получится, а толпами собираться пока нельзя.- Масленичную неделю мы даже не вносили в план мероприятий на месяц, так как ждали обновленного указа главы Крыма. Но теперь точно стало ясно, что Масленицу в Керчи мы проводить не будем, - отвечают на вопрос КП-Крым в пресс-службе администрации города.В мэрии Ялты и Евпатории тоже было решено полностью отменить любые мероприятия во время Масленичной недели. Но в администрации крымской столицы решили не отбирать у крымчан праздничную атмосферу и перевести все празднования в онлайн-формат.- Никаких культурно-массовых пока точно не планируются, поэтому гуляний и масштабных концертов можно не ждать. Но и без атмосферы праздника оставить не можем, поэтому все будет только в формате онлайн. Культурно-досуговые центры точно что-нибудь подготовят в школах и библиотеках, - рассказывают в пресс-службе администрации Симферополя.В парках города к празднику также установят несколько фотозон и инсталляций. А в библиотеках пройдут тематические мероприятия, на которых гостей будут встречать вкусными угощениями и увлекательными рассказами об истории праздника.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМасленица в Симферополе 2021: Программа мероприятий 8-14 мартаРассказываем, как пройдет Масленица в Симферополе 2021 (подробнее)Карнавальное шествие и конкурс на поедание блинов: Как пройдет Масленица-2020 в КрымуКуда сходить и что посмотреть в Крыму на Масленицу 2020 в Крыму (подробнее)