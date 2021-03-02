В Симферополе скончался медик, который выжил во время нападения на станцию скорой помощи в 2015 году

Владимир Слончак скончался в 47 лет

В Симферополе скончался медик Владимир Слончак, который в 2015 году пережил вооруженное нападение на станцию скорой помощи. Мужчина погиб в свой день рождения, 2 марта ему исполнилось 47 лет.

- Смерть вырвала из наших рядов незаменимого работника, профессионала своего дела, ответственного руководителя, скромного человека, который долгие годы был душой коллектива. Без сомнения - это огромная утрата для нас всех, - сообщается на странице Центра медицины катастроф Республики Крым в Facebook. - Владимир Федорович добросовестно исполнял служебные обязанности, грамотно руководил работой сотрудников отдела. Наряду с работой старшего фельдшера осуществлял выезды к больным, обеспечивал своевременное оказание скорой медицинской помощи.

Слончак работал в медицине с 1990 года. Он начал карьеру с должности санитара в реанимационном отделении больницы города Кустанай в Казахстане. В Крым переехал в 1997 году и устроился работать в психиатрическую больницу.

После Владимир занял должность фельдшера выездной бригады скорой помощи, а в 2015 году врач едва не погиб, когда вооруженный крымчанин Бекир Небиев напал на станцию скорой помощи «Спутник» в Симферополе.

Небиев открыл огонь по персоналу, погибли 55-летняя санитарка Татьяна Коткова и 30-летняя фельдшер Ирина Суханик. Владимир в тот день получил огнестрельное ранение в голову. Коллеги спасли его жизнь, но мужчина остался инвалидом. Ему присвоили вторую группу. Сам нападавший покончил с собой, его тело нашли в лесу.

Пройдя период реабилитации, Владимир Слончак продолжил работать и в 2019 году стал старшим фельдшером Службы медицины катастроф с выездными бригадами экстренного реагирования.

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