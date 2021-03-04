Почему на самом деле трассу «Таврида» и Крымский мост остановил сильный снегопад

Фото занесенных снегом машин на трассе "Таврида" обелето соцсети 20 февраля Фото: Архив "КП"

Первые выходные марта в Крыму обещают быть снежными и ветреными. С недавних пор следить за прогнозом погоды на полуострове нужно не только тем, кто собрался в авиапутешествие, но и поклонникам автомобильного транспорта. Как оказалось, сильный ветер и снегопад способны остановить движение по Крымскому мосту и заблокировать сотни машин на трассе «Таврида».

Такое уже происходило на дорогах Крыма и не раз. В январе 2012 года на трассах степной части полуострова образовались снежные переметы вперемешку с грунтом. Сотни автомобилей застряли на дорогах Красноперекопск – Симферополь, Джанкой – Симферополь, и в направлении Керчи. Люди мерзли в машинах, ожидая помощи транспортеров и спасателей.

Тогда виновниками бедствия признали нерадивых сельхозпроизводителей и местных управленцев, которые за два десятка лет допустили полное уничтожение лесополос, призванных не дать разогнаться ветру и удержать снег и влагу на полях. Зеленые насаждения стали использовать как свалки, делая навалы из строительного мусора вперемешку с отходами скотобоен. А чтобы скрыть следы, выжигать растительность вместе со стерней на полях.

Чтобы высадить нужные для степного Крыма лесополосы в конце 2013 года на полуострове объявили акцию «Остановись, посади свое дерево». Километры защитных насаждений должны были высадить сами водители, дабы усилить просветительский эффект мероприятия. В планах значилось 16,5 гектара лесополос, на завертевшееся колесо истории не дало выполнить задуманное. Хуже того - придорожные посадки попали под вырубку при строительстве трассы «Таврида», и восстановить их обещали уже по окончании работ.

- К «Тавриде» вернемся после введения трассы в эксплуатацию, - уверял в 2019 году замминистра природы Крыма Сергей Компанейцев. - Пока в полосе отвода отсутствуют агромелиоративные сооружения, поскольку, в соответствии с проектом, в полосе отвода этого сделать нельзя, только на землях сельхозназначения. Есть уже отобранные участки, но пока подъезды на трассу не сделаны, выбирать рано.

В 2020 году Минприроды Крыма принялось восстанавливать лесополосы в Первомайском районе. Отвели 300 гектаров земель, чтобы с определенным интервалом среди полей появились защитные посадки шириной по 12-15 метров каждая. На это из государственной казны было выделено 210 миллионов рублей.

- С Первомайского района приступили к работе, как с самого пострадавшего, - отмечал министр природы Геннадий Нараев. - 200 гектаров посадим в 2020 году и еще 100 - в 2021-м. Понято, что и в других районах надо выполнять работу. Но не от нашего министерства все зависит - надо откадастрировать участки, определить исполнителя и выделить финансирование. Нам бы хотелось, чтобы все лесополосы, которые когда-то были посажены, восстановить для сохранения почвы от негативных последствий.

При этом восстановлением посадок вдоль дорог природоохранное ведомство заниматься не будет. Из соображений антитеррористической безопасности на обочинах «Тавриды» не должно быть никакой растительности, а все компенсационные посадки будут вне автомагистрали. Благо, 250 миллионов рублей за вырубку акаций и тополей дорожники уплатили в республиканский бюджет.

- На данный момент вопрос лесополос вдоль трассы «Таврида» вообще не рассматривается, - заверил КП-Крым замминистра природы Владимир Капитонов. - В 70-метровой зоне лесопосадки вдоль федеральной трассы запрещены по антитеррору. Поэтому озеленение не было предусмотрено в проекте строительства «Тавриды». Дальше полос отведения земли сельхозназначения, которые нужно забирать у производителей под лесополосы, и мало кто на это пойдет.

Более того, свою функцию защиты дорог от ветра и снежных наносов лесополосы уже утратили. Нет таких нормативов в российском законодательстве, значит и посадок не будет. И можно сколько угодно писать комментарии - «ломать - не строить», «обещали и вдоль «Тавриды» высадить лесополосы, но теперь решили этого не делать, результат - занесенная снегом трасса «Таврида», «люди! Включите мозг, он для того, чтобы им думать!» - прежде, чем отправляться в путь по главной магистрали Крыма, поинтересуйтесь прогнозом погоды. Ждать помощи и расчистки дорог можно долго.

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