Коронавирус в Крыму, последние новости на 3 марта: 65 зараженных за сутки

С начала 2020 года от коронавируса выздоровели 32 тысячи 177 крымчан Фото: Виталий ПАРУБОВ

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение от коронавируса проходят 1893 человека, стационарное - 1421.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по РК всего выявлено 35 922 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 32 177 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За 2 марта на территории Крыма зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 45 выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 345 человек.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки на территории Севастополя выявлено 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба правительства города, выздоровели 98 человек. Скончались от коронавируса три пациента в возрасте от 82 до 92 лет.

Всего с начала пандемии в городе выявлено 12 121 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, при этом 11 230 человек выздоровели, 502 пациента скончались.

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