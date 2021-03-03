«Готовы составить конкуренцию партии власти»: В Крыму партия «Справедливая Россия - За правду» заявила о своих планах

Пресс-конференция стала первой в Крыму партии "Справедливая Россия - За правду".

Накануне в Симферополе прошла большая пресс-конференция представителей новой всероссийской политической партии «Справедливая Россия - За правду». Мероприятие, организованное «Комсомольской правдой-Крым», стало знаковым для республики по нескольким причинам. Во-первых, прошедшая пресс-конференция «Справедливой России - За правду» стала первой для объединенной партии в Крыму. Во-вторых, «Справедливая Россия - За правду» поставила перед собой весьма амбициозные цели: составить реальную конкуренцию «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму. А такой серьезный политический вызов, несомненно, привлекает дополнительное внимание к политсиле. Но, обо всем попорядку.

Мероприятие вызвало большой резонанс у местных СМИ.

«Объединились ради правды и решения проблем»

Как уже писала «Комсомолка», 22 февраля в Москве состоялся объединительный съезд, на котором партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» заявили о создании новой левопатриотической силы – «Справедливая Россия - За правду».

- Мы объединились для того, чтобы говорить правду. Если не говорить правду, то проблемы у нас в стране решаться не будут. А вы и сами знаете, что проблем у нас много. Их обязательно нужно вскрывать и решать, причем, решать справедливо для всех граждан, а не для горстки избранных. Наша главная задача – повышать благосостояние людей, - рассказал Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Крыму, председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Кроме того, для поступательного развития страны необходим патриотизм, считает Аксаков. Но депутат Госдумы под словом «патриотизм» понимает не громкие лозунги, а конкретные результаты в экономике.

Анатолий Аксаков

- Патриотизм – это не слова, а большие дела. Патриотизм – это развитие экономики, это социальная поддержка, это рост доходов населения. Именно к этому нужно стремиться, - подчеркнул Анатолий Аксаков.

Справедливое распределение доходов

По своей направленности «Справедливая Россия - За правду» - социалистическая партия, а значит основа программы – это социальная поддержка незащищенных слоев населения, повышение зарплат и пенсий. Как же реализовать такую программу, а попросту говоря – где взять денег? На этот вопрос у партии есть ответ.

- Доходы должны возникать из производительного труда предпринимателей. Если дать предпринимателям работать, то они смогут сгенерировать необходимые доходы, а доходы – это налоги в казну, - пояснил Анатолий Аксаков.

Кроме того, не менее важно и справедливое распределение доходов. Партия последовательно выступает за прогрессивный налог, чтобы очень состоятельные люди платили больше налогов, а эти средства были направлены на развитие экономики и социальную поддержку.

Главный оппонент – «Единая Россия»

С такой по-настоящему социально ориентированной программой «Справедливая Россия - За правду» на грядущих выборах в Госдуму способна громко заявить о себе и составить конкуренцию партии власти – «Единой России».

Виктория Билан

- Надо сказать, что наш главный оппонент на выборах – это «Единая Россия». Эта партия, которая, по нашему мнению, на словах за все хорошее – против всего плохого. А на деле именно партия власти создала чудовищный олигархический капитализм, при котором очень небольшая прослойка населения имеет все, а большинство россиян не знают, как свести концы с концами. Для этого мы и объединяемся, чтобы разбить этот монолит, - рассказала секретарь Бюро Совета регионального отделения «Справедливой России» в Крыму Виктория Билан.

Он добавила, что партия намерена бороться минимум за второе место в парламенте по количеству мандатов, а в идеале даже обойти партию власти на предстоящих выборах.

В свою очередь председатель Крымского регионального отделения политической партии «Патриоты России» Валерий Тарасов отметил, что политической монополия в стране и в том числе в Крыму – это путь в никуда.

- Мы уже на конкретных примерах видим распад в России старой управленческой школы. Также серьезным вызовом станет борьба с бюрократией в России, которая иногда принимает вопиющие масштабы, - отметил Валерий Тарасов.

Валерий Тарасов

У Крыма есть огромный потенциал - Аксаков

Отдельно в партии рассматривают решение проблем крымчан. Анатолий Аксаков убежден, что Крым обладает колоссальным экономическим потенциалом, но, к сожалению, он до конца не реализован.

- За последние годы в Крым пришли сотни миллиардов инвестиций, которые должны были дать мощнейший экономический толчок. В итоге толчок был, но недостаточный. Крымчане в большинстве своем этого не почувствовали, потому как инвестиции работают недостаточно эффективно, - считает депутат Госдумы. – Наша задача в том, чтобы реализовать потенциал Крыма.

Он убежден, что в Крыму необходимо создавать все условия для создания новых предприятий в сфере высоких технологий, а также развивать туризм.

- Я в свое время рос в Крыму и начинал здесь свою трудовую деятельность. Я убежден, что Крым с такими огромными возможностями должен жить намного лучше многих регионов России. И мы твердо намерены сделать жизнь крымчан лучше, - заключил Анатолий Аксаков.