Сергей Аксенов назвал причины протестов вокруг застройки Форосского парка

Сергей Аксенов лично приехал в Форос, чтобы разобраться с негодованием крымчан. Фото: пресс-служба главы РК Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов лично приехал в Форос 3 марта, чтобы пообщаться с местными жителями. Представители общественности устроили протест на фоне строительства детского лагеря в Форосском парке и вырубки ценных пород деревьев на его территории. Аксенов осмотрел всю территорию Форосского парка, побывал на стройке и сделал простые выводы.

- Местные органы власти не смогли донести местным жителям ту информацию, которую я просил. В целом ситуацию отработали очень слабо. А ведь общественность не наши враги, наоборот - союзники и помощники, - заявил глава республики.

По его мнению, депутаты и сотрудники ялтинской администрации должны были все грамотно разъяснить, обосновать законность строительных работ, проинформировать о социальной нагрузке. Так бы удалось избежать ажиотажа вокруг темы.

Общественники недовольны безвольной вырубкой деревьев в зеленой зоне. Фото: пресс-служба главы РК Сергея Аксенова

- Мы создадим рабочую группу, которую я лично возглавлю. Совместно с прокуратурой мы проверим законность всех строек в Форосе, просмотрим документы, разберемся, кто принимал решения и подписывал бумаги. Ведь многое даже не согласовывалось с местными жителями, - заявил Аксенов.

Он успокоил общественников, отметив, что на территории парка строится исключительно детский оздоровительный центр, никаких других объектов там не предусмотрено.

- Мы взяли ситуацию с вырубкой деревьев на особый контроль, незаконного сноса зеленых насаждений не допустим. На месте убранных деревьев высадят новые. В парк и на пляжи проход останется свободным, - заключил глава Крыма.

На территории Форосского парка развернулось строительство детского лагеря. Фото: пресс-служба главы РК Сергея Аксенова

В свою очередь местные жители приняли решение создать инициативную группу, которая будет в тесном контакте с властью. Чтобы до конца решить все вопросы и расставить точки над «i» Сергей Аксенов приедет снова в Форос 5 марта.

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