Коронавирус в Крыму, последние новости на 4 марта: плюс 67 зараженных за сутки

Общее число выздоровевших с начала 2020 года - 32 323 пациента Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 1789 человек, в стационарах от ковида и пневмонии лечатся 1426 человек.

Четыре человека с коронавирусом скончались за сутки, с начала пандемии общее число умерших составило 949 человек. Общее число выздоровевших с начала 2020 года - 32 323 пациента.

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Фото: данные Министерства здравоохранения РК

В Крыму за 3 марта зарегистрировали 67 случаев коронавируса, сообщил глава РК Сергей Аксенов. Из них семь человек переносят инфекцию бессимптомно. 43 зараженных от общего числа самостоятельно обратились за медицинской помощью, 24 человека ранее контактировали с зараженными.

За сутки в лабораториях Крыма, осуществляющих исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3073 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Как сообщили в правительстве Севастополя, на 4 марта зарегистрировано 55 новых случаев заражения COVID-19. Выписан 121 человек с выздоровлением. К сожалению, четыре пациента в возрасте от 62 до 86 лет скончались.

Коронавирусом в Севастополе с начала пандемии заболели 12 176 человек, выздоровели - 11 351, 506 человек скончались.

Под наблюдением по коронавирусу находится 618 человек, которые ранее контактировали с заболевшими.

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