Мокрый снег и похолодание: Какая погода ждет крымчан в преддверии 8 марта

В пятницу на территорию Крымского полуострова придет холодный фронтальный раздел Фото: Архив "КП"

На долгожданных выходных в Крыму весеннее тепло сменится резким ухудшением погоды. В преддверии самого весеннего праздника с 6 по 8 марта синоптики обещают мокрый снег и минусовые температуры.

- В пятницу на территорию Крымского полуострова придет холодный фронтальный раздел. Он понизит ночные температуры до 1-6 градусов мороза. Но на Южном берегу будет теплее - от нуля до двух градусов тепла. Дневные температуры тоже будут невысокие - всего от 2 до 8 градусов, - отмечает начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По данным синоптика, во второй половине дня в субботу в южных и восточных районах Крыма выпадет мокрый снег. 7 марта осадков можно не ждать, но вот 8 числа погода не порадует весенним теплом.

- В этот день будет лить дожди, а под вечер выпадет мокрый снег, - продолжает Любецкая. - Кроме этого, на следующей неделе столбики термометров будут держатся на отметке около нуля градусов, но существенных осадков можно не ждать.

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