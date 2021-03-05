Как сэкономить на покупке подарков к 8 марта

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С каждым годом количество продаж в интернете растет. За прошлый коронавирусный год крымчане стали в десять раз чаще совершать покупки онлайн – это удобно, быстро, а главное – безопасно. Особенно растет количество продаж перед праздниками. Эксперты Яндекс.Маркета зафиксировали пик спроса на товары 1 марта. За последние несколько дней россияне сделали практически в три раза больше заказов, чем накануне прошлого 8 марта. Одни из самых популярных подарков к женскому празднику – товары для красоты. Кроме того, женщинам дарят сладости, ювелирные украшения, часы и бытовую технику. «Комсомолка» подготовила несколько советов, как сэкономить средства при покупке подарков к празднику.

1. Выбирайте товары в крупных маркетплейсах

Чем крупнее магазин, тем больше товаров со скидками там может быть. Тем более, для них всегда есть отдельная вкладка. Крупные сервисы чаще предлагают бонусы и акции постоянным покупателям. Кроме того, ассортимент товаров намного шире, чем в стандартном интернет-магазине или даже торговом центре. Зачастую заказы с маркетплейсов можно получить в течение нескольких дней. Это намного удобнее, чем ждать несколько месяцев товар, выбранный на иностранном сайте.

2. Не делайте ипмульсивных покупок

Выбирая подарок в интернете, легче отказаться от незапланированных трат - ведь продавец на кассе в магазине очень часто находит аргументы, чтобы покупатель приобрел смежный товар. А в интернете маркетинг не такой назойливый. Тем более, перед оплатой товара нужно проверить заказ, сумму и количество покупок. Ненужную позицию можно легко удалить.

3. Выбирайте известные сайты для интернет-покупок

По данным экспертов, клиенты, которые активно совершают покупки в Интернете, гораздо реже становятся жертвами мошенников. Покупатели, использующие современные банковские сервисы, понимают, что номер карты, срок ее действия и CVV-код (три цифры на оборотной стороне карты) можно вводить при оплате покупок только на проверенных сайтах. Эти данные нельзя называть в телефонном разговоре незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками банка.

Перед тем, как сделать покупку, проверьте, насколько известен сайт, где вы выбрали товар. Не стоит делать покупки на портале, который был недавно создан, и где еще нет отзывов. Второе – обратите внимание на цену. Если стоимость товара ниже рыночной, покупать его не стоит, иначе можно нарваться на мошенников.

4. Оплачивайте кредитной картой

Если вы не успели отложить деньги на подарки и еще не получили зарплату, не беда. В этом случае эксперты рекомендуют воспользоваться кредитной картой. Многие банки предоставляют льготный беспроцентный период в течение 30-50 дней, а значит, залезть в долги не получится. Главное - вовремя оплатить кредит. Еще одно большое преимущество - банки предоставляют бонусы и кэшбек при оплате кредиткой, как и при использовании дебетовой карты. Потому вы получаете двойную выгоду.

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Крымчане чаще всего покупают в интернет-магазинах одежду и обувь. На втором месте в топе покупок – косметика, продукты питания и бытовая техника находятся на третьей строчке по популярности. Выбор товаров большой – покупки совершают более чем на 60 тысячах сайтов страны. Самые популярные из них - Wildberries, Avito, Ozon, Gosuslugi и другие.