Коронавирус в Крыму, последние новости на 5 марта: плюс 68 зараженных за сутки

За 4 марта в Крыму зарегистрировано 68 случаев коронавируса Фото: Александра Тимощенко

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 1750 человек, в стационарах от ковида и пневмонии лечатся 1378 человек.

Шесть человек с коронавирусом скончались за сутки, с начала пандемии общее число умерших составило 955 человек. Общее число выздоровевших с начала 2020 года - 32 442 пациента.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за 4 марта зарегистрировали 68 случаев коронавируса, сообщил глава РК Сергей Аксенов. Из них семь человек переносят инфекцию бессимптомно. 52 зараженных от общего числа самостоятельно обратились за медицинской помощью, 16 человек ранее контактировали с зараженными.

За сутки в лабораториях Крыма, осуществляющих исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 409 человек.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Как сообщили в правительстве Севастополя, на 5 марта зарегистрировано 50 новых случаев заражения COVID-19. Выписано 24 человека с выздоровлением. К сожалению, три пациента в возрасте от 37 до 83 лет скончались.

Коронавирусом в Севастополе с начала пандемии заболели 12 226 человек, выздоровели - 11 375, 509 человек скончались.

Под наблюдением по коронавирусу находится 657 человек, которые ранее контактировали с заболевшими.

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