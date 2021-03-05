Крымчане стали в десять раз чаще совершать покупки в интернете

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Покупки в интернет-магазинах стали еще популярнее на фоне пандемии коронавируса. Так, по данным крупнейшего крымского банка РНКБ, за прошедший год в 10 раз выросло количество клиентов, которые совершают покупки в интернете. На февраль текущего года услугами онлайн-магазинов пользуются около 1 миллиона человек.

КАКИЕ ТОВАРЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОКУПАЮТ В ИНТЕРНЕТЕ

На первом месте в топе популярных интернет-покупок - одежда и обувь, на втором - косметика. На третьем месте - продукты питания и бытовая техника. Крымчане покупают товары более чем на 60 000 сайтов станы. Самые популярные из них - Wildberries, Avito, Ozon и Gosuslugi .

В банке отмечают, что за прошедший год клиенты стали активнее оплачивать покупки в интернете с помощью кредитных карт. Такое предпочтение не случайно, ведь в течение 55-ти дней не начисляются проценты на потраченную сумму. Это значит, что можно легко взять в займы у банка до зарплаты и воспользоваться бонусами, которые предоставляет банк.

ОПЛАТА КАРТОЙ БЕЗОПАСНА

По данным РНКБ, клиенты, которые совершают покупки онлайн, реже становятся жертвами мошенников. Покупатели, которые привыкли пользоваться современными банковскими сервисами, знают, что данные карты можно вводить только на проверенных интернет-сайтах. При этом номер карты, срок ее действия и CVV-код нельзя называть во время телефонного разговора, даже если абонент представляется как сотрудник банка.

- Оплачивать покупки в Интернете можно не только с помощью дебетовых или кредитных карт РНКБ, но и с помощью виртуальных, которые предназначены специально для таких расчетов, - говорит Председатель Правления РНКБ Михаил Якунин. - Эту карту можно бесплатно оформить в два клика в нашем мобильном приложении. Мы отмечаем активный рост финансовой грамотности населения в период пандемии - наши клиенты знают, что проще, быстрее и безопаснее всего пользоваться дистанционными банковскими сервисами.

ЦИФРЫ

Год назад владельцы карты РНКБ совершали в среднем 9 платежей в сети Интернет в минуту, а сейчас совершают около 50. А объемы платежей в Интернете за прошедший год выросли в 15 раз - в феврале 2021 года этот показатель составил 5,6 миллиарда рублей. Также за год увеличился и средний чек покупки - с 2300 рублей до 2600 рублей.