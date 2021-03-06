Коронавирус в Крыму, последние новости на 6 марта: 65 новых случаев

Прививочная кампания в Крыму идет полным ходом. Фото: Архив "КП"

За 5 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 44 выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава Крыма.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2656 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 105 человек, выздоровевших за весь период – 32 547 человек.

Заметим, что всего с начала пандемии в Крыму ковидом заболели 36 тысяч 122 человека. Всего с начала пандемии от коронавируса в Крыму умерли 961 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 48 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли от осложнений 3 человека.

Как сообщает пресс-служба правительства города, под наблюдением находится 684 человека.

Всего с начала пандемии в Севастополе ковид подтвержден у 12 тысяч 274 человек. Выздоровел 11 тысяч 401 пациент.

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