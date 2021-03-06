Сын украинской певицы Ирины Билык мечтает о свадьбе в Крыму

Ирина Билык вместе с сыном Глебом и невесткой Алисой. Фото: Instagram Ирины Билык.

Сын знаменитой украинской певицы Ирины Билык хочет отпраздновать свою свадьбу в Крыму. Именно тут родилась его возлюбленная – Алиса. Более того, к свадьбе на полуострове молодую пару подталкивают родители. Вот только жених и невеста пока не понимают, как можно воплотить свою мечту, ведь российский статус Крыма они не признают.

- Больше всего мы хотим устроить пирушку с нашими друзьями в Крыму, ведь Алиса - крымка, а ее крымские друзья давно стали моими. Печально, правда, что оформить брак в Крыму пока не получится, - заявил он украинским СМИ.

В интервью украинским СМИ 21-летний Глеб рассказал, что предложение руки и сердца он делал после молитвы в Японии. Вместо кольца, по словам парня, было горлышко от бутылки пива. Стекло парень долго шлифовал, чтобы оно не порезало палец возлюбленной. Кстати, после необычного предложения в Японии помолвка состоялась там же.

Столь необычное поведение Глеба еще несколько лет назад объясняла его звездная мать. Она признавалась в прессе, что не понимает стиля одежды ее старшего сына и невестки.

- Их стиль не совсем понимаю, это, знаете, как хиппи в 60-х - все с чужого плеча, - говорила Билык.

Заметим, что Глеб задумался о браке с Алисой еще в 2019 году. Тогда его любовь жила в Лондоне, куда он постоянно приезжал е навещать с гастролей. Где сегодня строят свое гнездышко влюбленные – неизвестно. Сам Глеб хоть и связал свою жизнь с моделингом и эстрадой, но не является медийной персоной.

Ирина Билык с отцом Глеба Оверчука Андреем были женаты всего 4 года. Мальчик родился в 1999 году, спустя два года пара рассталась.

После развода карьера Билык пошла в гору, а вот у Андрея, который работал моделью, добиться славы не получилось.

Их общий сын Глеб пошел по стопам родителей. Парень увлечен музыкой и разъезжает по свету со своей группой.

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