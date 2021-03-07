Коронавирус в Крыму, последние новости на 7 марта: 66 зараженных за сутки

За сутки во всех лабораториях на территории республики обследовали на коронавирус 3081 человек Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 1738 человек, в стационарах лечатся 1391 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Крыма.

С начала пандемии выявлено 36188 положительных на Covid-19, выписали с выздоровлением 32573 человека.

4 человека за сутки скончались от коронавируса.

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

В Крыму за 6 марта зарегистрировали 66 случаев коронавируса, в том числе 7 человек переносят инфекцию бессимптомно, сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, 51 человек обратился за медпомощью самостоятельно, 15 - ранее контактировали с зараженными.

За сутки во всех лабораториях на территории республики обследовали на коронавирус 3081 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 26 человек, выздоровевших за весь период – 32 573 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По данным на утро 7 марта, в Севастополе зарегистрировали 51 новый случай коронавируса. В пресс-службе правительства города также сообщили, что 49 человек выписано после выздоровления. При этом умерли три человека в возрасте от 81 года до 84 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12325 человек. В настоящий момент выздоровел 11450 человек, 515 умерло.

Под наблюдением находится 694 человека - это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

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