Коронавирус в Крыму, последние новости на 8 марта: 61 новый случай за сутки

За сутки скончались 5 пациентов. Фото: "КП" Архив

В Крыму на амбулаторном лечении от коронавируса в настоящее время находятся 1760 человек, в стационаре с диагнозами «covid» и «пневмония» пребывают 1409 пациентов.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировано 36 249 случаев заражения COVID-19, выздоровели 32 579 человек.

За сутки скончались 5 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

Фото: Минздрав РК

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За минувшие сутки в Крыму коронавирусом заболел 61 человек, из них у трех пациентов не было никаких симптомов.

- Из общего количества заболевших 48 выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Вчера в Республике на COVID-19 протестировали 1544 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На утро 7 марта в Севастополе зарегистрировали 51 новый случай коронавируса. Кроме того, 49 человек выздоровели и выписались. К сожаленю, за 6 марта умерли три человека с подверженным коронавирусом — это пожилые люди в возрасте от 81 до 84 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12325 человек. В настоящий момент выздоровел 11450 человек, 515 умерло, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

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