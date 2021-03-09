Коронавирус в Крыму, последние новости на 9 марта: 58 новых случаев

Новых случаев заболевания ковидом в Крыму все меньше. Фото: "КП" Архив

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение от ковида проходят 1 тысяча 778 человек, стационарное – 1 тысяча 435.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по республике всего выявлено 36 тысяч 307 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением – 32 тысячи 590.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК.

За 8 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 58 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 45 выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 209 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 11 человек, выздоровевших за весь период - 32 590 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50