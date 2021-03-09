Крупнейший крымский банк запустил новые бесплатные сервисы для бизнесменов

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Ведение бизнеса зачастую обязывает к готовности нанять бухгалтера, чтобы предприниматель не тратил много времени на документооборот. Современные банковские сервисы позволяют предпринимателю облегчить весь этот процесс и вести бухгалтерию самостоятельно.

Так, в крымском банке РНКБ запущены новые онлайн-сервисы для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Теперь любой предприниматель может бесплатно в интернете подготовить декларации по упрощенной системе налогообложения (УСН) и по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД). Кроме того, сервис позволяет выставить счет и закрыть ИП, если это необходимо.

Таким образом, с помощью сервиса подготовки деклараций УСН и ЕНВД бизнесмен может за несколько минут подготовить необходимые документы. Далее робот выполнит проверку. Также в автоматическом режиме можно рассчитать суммы платежей (при этом будут учитываться все требования Федеральной налоговой службы).

Предприниматели, которые самостоятельно занимаются бухгалтерским учетом, могут воспользоваться сервисом выставления счетов. Он позволяет быстро сформировать счет на оплату товаров и услуг, а затем оперативно уведомить потребителя товара или услуги о необходимости перевести деньги. Этой услугой могут пользоваться клиенты РНКБ и других банков.

В этом онлайн-сервисе есть и другие опции - автозаполнение реквизитов, автоматический расчет НДС, выбор причины отсутствия НДС, быстрая отправка счета партнеру. В личном кабинете есть возможность сохранять счета, а также графическая подпись и печать.

Те, кто хочет прекратить предпринимательскую деятельность, могут воспользоваться онлайн-сервисом закрытия ИП. Документ заполняется автоматически по форме Р26001 с двухмерным штрих-кодом ГОСТ Р 51294.9-2002, а удобный чек-лист поможет оперативно пройти все этапы закрытия ИП.

Если бывший предприниматель хочет получить статус самозанятого, нужно открыть необходимую вкладку в приложении РНКБ и зарегистрироваться.