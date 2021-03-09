Представители Украины пытались сорвать выступление делегации от Крыма на ОБСЕ

Глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Фото: личный архив

Представители Крыма смогли выступить на онлайн-совещании ОБСЕ, посвященном свободе СМИ и гендерному равенству. Однако ответить на слова представителя Украины о якобы «нарушениях прав человека и отсутствии свободы слова» крымчанам не удалось, сообщила «Комсомолке» глава украинской общины в Крыму и редактор информагентства «Крым сегодня» Анастасия Гридчина, одна из участниц онлайн-совещания ОБСЕ.

Крымчанка построила доклад на том, что в России не притесняют женщин-журналистов и они могут свободно выражать свое мнение.

- При этом в мой адрес со стороны украинцев часто поступаю угрозы. Пишут в социальных сетях. Украинская сторона пытается меня запугать, чтобы я прекратила свою деятельность, - говорит Гридчина.

Кроме того, общественный деятель предложила европейским и украинским СМИ брать материалы, опубликованные на украиноязычном сайте «Крым сегодня».

- Хотелось бы, чтобы они видели правду о Крыме, которую пытаются переврать и рассказать фейковую «правду». Не думаю, что мое предложение увенчается успехом, потому что для них это абсолютно не выгодно, - полагает Анастасия Гридчина.

Примечательно, что выступление крымчанки никто не прерывал, как и доклад ее коллеги - главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской. Правда, такие попытки у представителей Украины были. Несмотря на это модераторы онлайн-площадки дали продолжить выступление. Позже начали доклад представители Украины, которые заявили об отсутствии демократии в Крыму.

- Я хотела опровергнуть это, но украинец настоял, чтобы крымчанам не давали слово на международных площадках, потому что мы якобы находимся на «оккупированных территориях». А значит наши доклады не могут быть правдивыми. Позицию Украины, к сожалению, поддержали США, Великобритания, Канада и ряд стран ЕС, - заключила Анастасия Гридчина.

Напомним, что в ноябре 2019 года делегация из Крыма выступала с докладом на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств, который проходил в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека. Однако делегаты от Украины бестактно прервали выступление представителей Крыма.

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