Коронавирус в Крыму, последние новости на 10 марта: плюс 60 случаев за сутки

Выздоровели в Крыму за сутки 257 человек, за весь период – 32 847
Фото: Архив "КП"
В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 1617 человек. Из них в стационарах лечатся 1388 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
С начала пандемии в Крыму выявили 36 367 человек с коронавирусом, выписали 32 847.
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ
Фото: данные Министерства здравоохранения Крыма
В Крыму за 9 марта зарегистрировали 60 случаев коронавируса, в том числе 1 человек переносит инфекцию бессимптомно, сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, 57 зараженных самостоятельно обратились за медицинской помощью, 3 человека ранее контактировали с заболевшими.
За истекшие сутки в лабораториях Крыма обследовали на коронавирус 421 человек.
Выздоровели за сутки 257 человек, за весь период – 32 847.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
На 10 марта в Севастополе зарегистрировали 43 случая коронавируса. Такие данные приводит пресс-служба правительства города. Также 30 человек было выписано после выздоровления, скончались три человека в возрасте от 77 до 83 лет.
С начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 12 460 человек, до настоящего момента выздоровели 11 546 человек, 523 – скончались.
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