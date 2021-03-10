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Комплекс «Лучистое» признан лучшим ЖК в курортной зоне России

Определены федеральные финалисты премии «ТОП ЖК-2021»
Степан ОСТИНОВ
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Глава Минстроя Крыма Михаил Храмов получает диплом из рук своего федерального коллеги Ирека Файзуллина.

Глава Минстроя Крыма Михаил Храмов получает диплом из рук своего федерального коллеги Ирека Файзуллина.

Завершился этап отбора финалистов по всем номинациям в самой масштабной в России премии в области жилищного строительства — градостроительном конкурсе жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК-2021».

В конкурсе традиционно приняли участие более тысячи жилых комплексов и свыше 500 застройщиков.

Решением жюри курортный комплекс «Лучистое» застройщика ООО «СЗ «Лучистое» получил награду в самой престижной - федеральной – номинации специальный приз за лучший курортный проект – «Лучшая практика многоквартирного жилищного строительства в курортной зоне».

Почетный диплом вручил лично Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Энварович Файзуллин. От Крыма награду получал Министр строительства и архитектуры РК Михаил Михайлович Храмов.

Ежегодный градостроительный конкурс жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК» — самый масштабный в России конкурс жилых комплексов-новостроек.

Специальный приз градостроительного конкурса для ЖК "Лучистое"

Специальный приз градостроительного конкурса для ЖК "Лучистое"

Более 400 экспертов из 52 регионов России оценивали объекты по 17 группам параметров, предусмотренных Стандартом комплексного развития территорий, разработанным Минстроем России и ДОМ.РФ. Среди важных критериев - транспортная доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектура, дворовые пространства и многое другое.

Организаторы конкурса - Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, Комиссия РСПП по строительству и жилищной политике, Национальное объединение застройщиков жилья.

Лауреаты премии и члены жюри

Лауреаты премии и члены жюри

Состав Конкурсной комиссии премии «ТОП ЖК-2021»:

- Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин

- Руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик

- Заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов

- Президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков

- Академик, член президиума РААСН Александр Кудрявцев

- Председатель комиссии Московской городской Думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева

- Президент Союза проектировщиков России Виктор Новоселов

- Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин

- Заместитель генерального директора ООО «Институт развития строительной отрасли» Александр Сидоренко

- Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков

- Президент Российского союза строителей Владимир Яковлев

Подробную информацию можно получить на сайте ЕРЗ.

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