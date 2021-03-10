Комплекс «Лучистое» признан лучшим ЖК в курортной зоне России

Глава Минстроя Крыма Михаил Храмов получает диплом из рук своего федерального коллеги Ирека Файзуллина.
Завершился этап отбора финалистов по всем номинациям в самой масштабной в России премии в области жилищного строительства — градостроительном конкурсе жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК-2021».
В конкурсе традиционно приняли участие более тысячи жилых комплексов и свыше 500 застройщиков.
Решением жюри курортный комплекс «Лучистое» застройщика ООО «СЗ «Лучистое» получил награду в самой престижной - федеральной – номинации специальный приз за лучший курортный проект – «Лучшая практика многоквартирного жилищного строительства в курортной зоне».
Почетный диплом вручил лично Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Энварович Файзуллин. От Крыма награду получал Министр строительства и архитектуры РК Михаил Михайлович Храмов.
Ежегодный градостроительный конкурс жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК» — самый масштабный в России конкурс жилых комплексов-новостроек.
Специальный приз градостроительного конкурса для ЖК "Лучистое"
Более 400 экспертов из 52 регионов России оценивали объекты по 17 группам параметров, предусмотренных Стандартом комплексного развития территорий, разработанным Минстроем России и ДОМ.РФ. Среди важных критериев - транспортная доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектура, дворовые пространства и многое другое.
Организаторы конкурса - Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, Комиссия РСПП по строительству и жилищной политике, Национальное объединение застройщиков жилья.
Лауреаты премии и члены жюри
Состав Конкурсной комиссии премии «ТОП ЖК-2021»:
- Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин
- Руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик
- Заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов
- Президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков
- Академик, член президиума РААСН Александр Кудрявцев
- Председатель комиссии Московской городской Думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева
- Президент Союза проектировщиков России Виктор Новоселов
- Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин
- Заместитель генерального директора ООО «Институт развития строительной отрасли» Александр Сидоренко
- Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков
- Президент Российского союза строителей Владимир Яковлев
Подробную информацию можно получить на сайте ЕРЗ.