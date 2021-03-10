Комплекс «Лучистое» признан лучшим ЖК в курортной зоне России

Глава Минстроя Крыма Михаил Храмов получает диплом из рук своего федерального коллеги Ирека Файзуллина.

Завершился этап отбора финалистов по всем номинациям в самой масштабной в России премии в области жилищного строительства — градостроительном конкурсе жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК-2021».

В конкурсе традиционно приняли участие более тысячи жилых комплексов и свыше 500 застройщиков.

Решением жюри курортный комплекс «Лучистое» застройщика ООО «СЗ «Лучистое» получил награду в самой престижной - федеральной – номинации специальный приз за лучший курортный проект – «Лучшая практика многоквартирного жилищного строительства в курортной зоне».

Почетный диплом вручил лично Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Энварович Файзуллин. От Крыма награду получал Министр строительства и архитектуры РК Михаил Михайлович Храмов.

Ежегодный градостроительный конкурс жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК» — самый масштабный в России конкурс жилых комплексов-новостроек.

Специальный приз градостроительного конкурса для ЖК "Лучистое"

Более 400 экспертов из 52 регионов России оценивали объекты по 17 группам параметров, предусмотренных Стандартом комплексного развития территорий, разработанным Минстроем России и ДОМ.РФ. Среди важных критериев - транспортная доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектура, дворовые пространства и многое другое.

Организаторы конкурса - Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, Комиссия РСПП по строительству и жилищной политике, Национальное объединение застройщиков жилья.

Лауреаты премии и члены жюри

Состав Конкурсной комиссии премии «ТОП ЖК-2021»:

- Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин

- Руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик

- Заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов

- Президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков

- Академик, член президиума РААСН Александр Кудрявцев

- Председатель комиссии Московской городской Думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева

- Президент Союза проектировщиков России Виктор Новоселов

- Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин

- Заместитель генерального директора ООО «Институт развития строительной отрасли» Александр Сидоренко

- Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков

- Президент Российского союза строителей Владимир Яковлев

Подробную информацию можно получить на сайте ЕРЗ.