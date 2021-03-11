Коронавирус в Крыму, последние новости на 11 марта: 65 новых случаев заражения

Заболевших в Крыму становится все меньше. Фото: Архив "КП"

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 1486 человек, стационарное (covid и пневмония) - 1339.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 36432 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 33082.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК.

За 10 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 51 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, за истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2370 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 235 человек, выздоровевших за весь период – 33 082 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки COVID-19 в Севастополе подтвердили у 38 человек, трое умерли. При этом 39 человек выписаны с выздоровлением.

Как сообщает правительство города, всего с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 12 498 человек.

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