Коронавирус в Крыму, последние новости на 12 марта: 62 новых случаев заражения

Количество заболевших за сутки составило 62 человека Фото: Архив "КП"

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (COVID) проходят 1345 человек, стационарное (covid и пневмония) - 1330.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 36494 положительных на COVID-19. Выписано с выздоровлением - 33295.

Данные Минздрава РК по заболеваемости коронавирусом на 12 марта

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За 11 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 62 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 - с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 37 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью, 25 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, за истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2570 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 213 человек, выздоровевших за весь период – 33 тысячи 295 человек.

Умерло 6 пациентов. Общее количество летальных случаев составило 990 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрированы 37 новых случаев заболевания COVID-19. После выздоровления выписаны 35 человек, умерли 3 пациента.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 535 человек. В настоящий момент выздоровели 11 620 человек, 529 умерли. Под наблюдением находится 648 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

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