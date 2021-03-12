Перепутали документы: Детей из военно-патриотического клуба Алушты едва не оставили без крыши над головой

Ролик сняли участники добровольного общества совместно с их родителями. Фото: Скриншот из видео

«Детей военно-патриотического клуба ДОСААФ в Алуште выгоняют на улицу». Видео с таким кричащим названием появилось на просторах социальных сетей всего несколько дней назад. Ролик сняли участники добровольного общества совместно с их родителями и разместили в качестве публичного обращения к главе республики Сергею Аксенову.

По словам граждан, еще в 2018 году Министерство имущества и земельных отношений подало иск в суд на законное имущество ДОСААФ в курортном городе как на национализированные объекты. Эта новость шокировала всех участников общества, ведь Алуштинский военный клуб с 2015 года работает по российскому законодательству.

- Тем не менее они подают в суд для истребования нашего имущества. Наше отделение ДОСААФ подало встречный иск. И несмотря на то, что мы за времена Украины не получали иного имущества, а наоборот потеряли порядка 5 типов по всему побережью, мы проигрываем все суды, в том числе и Апелляционный суд в Калуге, - рассказывает КП-Крым участница инициативной группы членов ДОСААФ Людмила Ложникова-Домасева. - Получается так, что патриотического воспитания скоро и вовсе не останется, а вернее тех людей, которые это делают безвозмездно.

Видеообращение быстро разлетелось по соцсетям и наделало много шуму. Но, как удалось выяснить КП-Крым, на самом деле произошла путаница в документации и выгонять юных патриотов на улицу никто не собрался.

- Ситуация простая. Так как сейчас идет переоформление документов и передача всего имущества, которое исторически принадлежало ДОСААФ, мы каждый день связаны с огромным количеством документов. А в Алуште всего лишь произошла служебная несостыковка, поэтому и получился такой неприятный инцидент, - рассказывает КП-Крым председатель регионального отделения ДОСААФ РФ в Республике Крым Андрей Попов.

По его словам, на самом деле все здания и помещения, которые были в структуре ДОСААФ, по-прежнему остаются собственностью общественно-государственной организации.

- Так уж случилось, что один сотрудник перепутал документы, отсюда и получилась вся эта неразбериха. Тем не менее, очень порадовала реакция родителей и участников нашей организации, которые быстро отреагировали на такую шокирующую новость. Вопрос уже улажен, а спустя два месяца документальный процесс оформления всего имущества полностью будет закрыт, - добавляет председатель.

СПРАВКА КП:

ДОСААФ России – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России. Это общероссийская общественно-государственная организация, целью которой является содействие и укрепление обороноспособности страны и национальной безопасности России.

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