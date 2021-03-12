Крымские бизнесмены могут получить кредит по льготной ставке в 3% на восстановление деятельности

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В Крыму продолжают оказывать помощь предприятиям, пострадавшим во время пандемии коронавируса. Так, крымский банк РНКБ начал прием заявок на кредитование по льготной госпрограмме для предприятий, которые относятся к одним из наименее восстановившихся отраслей экономики.

Согласно условиям программы, предприниматели могут получить кредит на восстановление бизнеса по льготной ставке 3% в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 279 от 21.02.2021 года.

Министерство экономического развития РФ включило крымский банк в перечень финучреждений, уполномоченных для реализации программы «Кредит на восстановление деятельности». Лимит на реализацию программы для РНКБ был одобрен МЭР РФ в размере 4,8 миллиарда рублей.

Подать заявку на кредит по льготной госпрограмме можно на официальном сайте банка. Сделать это могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые получили кредит на возобновление деятельности (ПП РФ № 696). Кроме того, предприятие должно относиться к перечню отраслей экономики, требующих поддержки для восстановления бизнеса.

Предприятие может оформить кредит по ставке 3% годовых максимум на год. В первые шесть месяцев заемщик не выплачивает основной долг и проценты. В течение последующего полугодия нужно погашать займ ежемесячно равными долями.

- Реализация льготных госпрограмм по поддержке предпринимателей и предприятий является одним из основных приоритетов нашей работы с бизнесом, - говорит Председатель Правления РНКБ Михаил Якунин. - В прошлом году около 70% кредитов индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам банк РНКБ выдал именно в рамках льготных программ.