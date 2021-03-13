Банковские эксперты объяснили, что такое кредитная история и почему важно за ней следить

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Если вы хотите приобрести машину или квартиру, но нужной суммы в наличии нет, нужно подать заявку на банковский кредит. Если займ одобрен - отлично, но бывает и так, что финучреждение отказывает. Причины могут быть разными - как невысокая официальная зарплата, так и неблагополучная кредитная история. КП-Крым разобралась, как проверить свою кредитную историю и правильно рассчитать свои силы для погашения займа в срок.

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Если нужно просто дотянуть до зарплаты, можно воспользоваться кредитной картой. Небольшой суммы хватит, чтобы покрыть расходы на продукты и покупку предметов первой необходимости. Когда придет получка, лучше сразу же положить на счет кредитной карты необходимую сумму, чтобы не забыть о долге и погасить его во время льготного беспроцентного периода. Если необходимо взять в долг у банка существенную сумму (например, от 30 тысяч рублей), лучше взять потребительский кредит, это будет выгоднее. Выплату крупной суммы легче разбить на несколько месяцев, и процент будет меньше, чем по кредитной карте. Для покупки машины или квартиры нужно рассмотреть автокредит или ипотеку, поскольку банк может предложить наиболее выгодную программу для клиента. Кроме того, потребительский кредит нужно выплатить в течение 5-7 лет, а ипотеку можно погашать ежемесячно сроком до 25 лет.

ОЦЕНИТЕ СВОЙ УРОВЕНЬ ДОХОДОВ

Эксперты отмечают, что оптимальная долговая нагрузка – 30-35%. Поэтому на погашение кредита лучше выделять не больше трети ежемесячного дохода, иначе могут возникнуть непредвиденные ситуации, при которых вы объективно не сможете выплачивать кредит. Например, если человек получает зарплату в 50 тысяч рублей и считает, что вполне может прожить на 25 тысяч рублей в месяц, а остальную половину дохода отдавать банку на погашение ипотеки. Да, так можно прожить до первого непредвиденного случая. Это может быть болезнь, незапланированная дорогая покупка (например, холодильник сломался) или же срочная необходимость материально помочь родственникам. В этих случаях, конечно, рекомендуется иметь «подушку безопасности» - сумму трех- или шестимесячного дохода, которая может перекрыть образовавшуюся «дыру» в бюджете. Если сумма на незапланированные расходы не была отложена, нужно заняться этим еще до взятия кредитных обязательств. Это ваша страховка. При долгосрочном кредите на 10-15 лет, лучше все-таки рассчитывать на треть от дохода. Тогда будет спокойнее, даже если внезапно уровень доходов снизится. Чтобы понять, на какие нужды тратится больше всего денег, можно проанализировать расходы, установив банковское приложение.

ПРОВЕРЬТЕ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ

Кредитная история - это информация о кредитных обязательствах. В документе содержатся все данные о банках, микрофинансовых организациях, в которых клиент брал займы. Также в истории указано, когда, какие суммы вы брали, были ли созаемщиком, поручителем по другим кредитам. Важная часть, на которую обращают внимание банки, регулярность платежей. Эксперты отмечают, что наиболее надежные заемщик для банка - те, у кого не было просрочек и были закрыты все кредиты. Если же вы ни разу не брали займ, финучреждение будет относиться к вам с недоверием.

Как же получить свою кредитную историю? Вся информация о вас как о заемщике хранится в бюро кредитных историй (БКИ). Их может быть несколько. Чтобы собрать историю воедино, зачастую приходится делать запросы в несколько бюро. Итак, для начала нужно узнать, в каких учреждениях хранятся ваши данные. Для этого нужно отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй. Проще всего сделать это онлайн - через портал госуслуг. Зайдите во вкладку «Услуги», выберите раздел «Налоги и финансы» и подраздел «Сведения о бюро кредитных историй». Для доступа к данным понадобятся паспорт и СНИЛС. Когда вы узнаете список нужных бюро, туда можно отправить онлайн-заявку или зайти в офис. Два раза в год историю в бюро можно запросить бесплатно.

ВАЖНО

Даже если вы уверены, что не брали кредиты или же все погашали, следить за своей кредитной историей все-таки нужно. Первое: ваши данные могли похитить мошенники, оформив крупный займ, о котором вы даже не знаете. Естественно, в истории это будет отображено. Второе – вы неделю назад погасили кредит и пришли в банк за новым, но вам его не выдают. Причина проста – в БКИ еще не обновили данные о том, что вы закрыли долг перед банком. Они обязаны сделать это в течение пяти рабочих дней. Если вы обнаружили ошибку в своей кредитной истории, ее, конечно, надо исправить. В БКИ нужно написать заявление об оспаривании. После этого бюро перешлет заявление кредитору и дождется ответа. Если в банке или микрофинансовой организации подтвердят, что кредит был закрыт, бюро исправит ошибку.

Если у вас действительно не очень хорошая кредитная история, и никакой ошибки в этом нет, можно ее улучшить. Эксперты советуют брать небольшие кредиты на покупку бытовой техники или активно пользоваться кредитной картой в течение двух лет. Также нужно следить и за оплатой коммунальных услуг. После этого кредиторы увидят, что вы – надежный заемщик.