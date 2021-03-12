Какая погода ждет жителей Крыма на этих выходных

Весна ненадолго придет на полуостров Фото: Архив "КП"

Весна все-таки придет на полуостров и уже в предстоящие выходные крымчан ожидает долгожданное потепление. 13 и 14 марта синоптики обещают повышение температуры и солнечную погоду.

Как сообщила КП-Крым начальник гидрометцентра республики Татьяна Любецкая, с субботы температуры на полуострове будут подниматься.

- В выходные дни будет значительное потепление от 8 до 13 градусов темпа днем. Но ночью все еще можно ждать минусовые температуры и мороз - от нуля до двух градусов, - говорит КП-Крым синоптик.

В начале следующей недели столбики термометра повысятся до 15 градусов тепла, но такая погода будет длиться недолго. Уже с 17 марта по прогнозам обещают сильные дожди в некоторых районах полуострова.

- В среду в Крым придет холодный раздел, поэтому снова придется достать теплы пуховики. Пока постоянного тепла мы не ожидаем. Весна еще не спешит приходить на полуостров, - сообщает синоптик.

Напомним, на этой неделе погода не радовала жителей Крыма. Температура воздуха не поднималась выше 5 градусов тепла, а в некоторых районах даже выпадал снег. До 12 марта на полуострове царствовала переменная облачность.

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