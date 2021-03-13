Коронавирус в Крыму, последние новости на 13 марта: 63 новых случаев заражения

По состоянию на утро 13 марта коронавирус выявили у 63 человек Фото: Александра Тимощенко

На территории полуострова, по данным регионального Минздрава, амбулаторное лечение по коронавирусу проходят 1213 человек, стационарное - 1278.

С начала пандемии Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю было выявлено 36557 положительных на Covid-19. А с выздоровлением выписано - 33509.

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Данные Минздрава РК

По состоянию на утро 13 марта коронавирус выявили у 63 человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его информации, трое пациентов переносят болезнь бессимптомно.

- Из общего количества заболевших 38 выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил глава Крыма.

За последние сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3113 человек.

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За сутки зарегистрированы 37 новых случаев заболевания COVID-19. После выздоровления выписаны 35 человек, умерли 3 пациента.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 535 человек. В настоящий момент выздоровели 11 620 человек, 529 умерли. Под наблюдением находится 648 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

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