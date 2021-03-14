Коронавирус в Крыму, последние новости на 14 марта: 62 новых случаев заражения

Подтверждено 62 случая в Крыму и 37 в Севастополе Фото: "КП" Архив

На территории Республики Крыма по данным регионального Минздрава на амбулаторном лечении по коронавирусу находятся 1221 человек, в стационарах — 1282 пациентов с диагнозом COVID-19 и пневмония.

С начала периода наблюдений выявлено 36 тысяч 619 инфицированных, из них выздоровели 33 тысячи 564.

Данные Минздрава Крыма по заболеваемости COVID-19 на 14 марта

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За сутки в Крыму выявили 62 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания. 38 заболевших самостоятельно обратились за медицинской помощью, 23 – контактировали с уже инфицированными, 1 человек приехал из-за рубежа.

В лабораториях исследовали на коронавирус 2826 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 55 человек, выздоровевших за весь период – 33 тысячи 564 человека.

Умерли 4 пациента, общее число смертей достигло 999.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На утро 13 марта в Севастополезарегистрировано 37 новых случаев заболевания COVID-19. С выздоровлением выписаны 24 человека, умерли двое.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 572 человека. В настоящий момент выздоровели 11 644 человека, 531 умер.

Под наблюдением находится 648 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

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